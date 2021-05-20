Соцсети начали удалять «деструктивную информацию» о стрельбе в казанской школе

Социальные сети начали удалять ссылки с «деструктивной информацией» о стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

«Роскомнадзором отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани», — подчеркнули в регуляторе.

Всего, по словам представителя ведомства, было удалено более 300 ссылок на контент подобного рода.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.

После стрельбы в соцсетях появилось множество постов, в которых 12-15-летние девочки выражали симпатию Галявиеву. По словам заведующего кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича, подростки используют трагедию для привлечения к себе внимания — в этом особенность пубертатного периода. Несколько других специалистов нашли их поведению другое объяснение.