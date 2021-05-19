Учеников атакованной казанской школы наградят за мужество

Ученики и учителя казанской школы №175, подвергшейся нападению 11 мая, получат награды за мужество, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Школьников и преподавательский состав наградят за участие в эвакуации детей из здания и баррикадирование дверей кабинетов от напавшего Ильназа Галявиева. Сейчас готовится поименный список тех, кого представят к наградам. Сообщается, что среди них будут ученики и учителя с 5 по 11 класс.

В пресс-службе подчеркнули, что педагоги профессионально сработали во время нападения, сделав все возможное, чтобы максимально обезопасить детей. Кроме того, президент республики предложил построить бассейн в школе, чтобы «полностью поменять восприятие учеников казанской гимназии №175». Спортсооружение может появиться там к началу следующего учебного года.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек, из них семеро детей, пострадали — 24. Возбуждено дело о массовом убийстве.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



