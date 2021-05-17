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Ученикам атакованной казанской школы увеличили время для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ученикам девятых и 11-х классов выделят дополнительные полтора часа на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщили в мэрии Казани, передает ТАСС.

По словам главы города Ирека Ризванова, учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку. Решения были приняты по результатам специальной комиссии.

Ранее сообщалось, что ученики атакованной казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе №174.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали еще 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу

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