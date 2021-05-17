В СПЧ призвали посмертно наградить спасавших детей в казанской школе учительниц

Президента России Владимира Путина призвали посмертно наградить двух погибших при обстреле казанской школы учительниц. С соответствующим обращением к главе государства в беседе с «Лентой.ру» выступил доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования, завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова, член Совета по правам человека Александр Асмолов.

«Президент России поручил внести предложения о награждении учителей казанской гимназии №175 государственными наградами. В связи с этим я обращаюсь к президенту с предложением о присвоении отважным учительницам, пожертвовавших своей жизнью ради своих учеников, самого высокого звания — звания Героев России», — сказал Асмолов.

По его словам, делать школу «козлом отпущения» после случившегося — это глубокая ошибка, потому что именно учительницы ценой собственных жизней спасали детей. «Это подлинные гражданские подвиги», — подчеркнул психолог.

Ранее Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и сотрудников атакованной школы в Казани. Он также пообещал помочь всем пострадавшим и назвал массовое убийство в школе варварским преступлением.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.