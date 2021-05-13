Россия
 
Последние новости
Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе
Стали известны подробности нападения на казанскую школу
Фанаты оценили «нужные части тела» на неудачном фото Ефимовой в купальнике
Журналистка Первого канала сообщила об избиении женой известного актера
В ЛНР на военные сборы призвали тысячи резервистов
Россиянам захотели усложнить порядок выдачи лицензий на гладкоствольное оружие
Максим Фадеев призвал ввести смертную казнь из-за массового убийства в Казани
В Совфеде оценили инициативу обязать IT-компании открывать филиалы в России
Деньги одного из главных должников России стали в три тысячи раз дешевле
В США назвали способный пережить ядерную войну город России
Новости партнеров

Путин поручил наградить сотрудников атакованной казанской школы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и сотрудников атакованной школы в Казани. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с правительством, которое открыл минутой молчания в память о погибших, передает ТАСС.

Он также пообещал помочь всем пострадавшим. «Все эти дни мы находимся в контакте с главой Татарстана, все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку», — сказал он.

Глава государства назвал массовое убийство в школе варварским преступлением.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что
действия учителей во время нападения заслуживают самой высокой оценки и восхищения.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Татарстана выступил с обращением после стрельбы в Казани
Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе
Кремль дал оценку действиям учителей казанской школы