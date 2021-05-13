Путин поручил наградить сотрудников атакованной казанской школы

Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и сотрудников атакованной школы в Казани. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с правительством, которое открыл минутой молчания в память о погибших, передает ТАСС.

Он также пообещал помочь всем пострадавшим. «Все эти дни мы находимся в контакте с главой Татарстана, все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку», — сказал он.

Глава государства назвал массовое убийство в школе варварским преступлением.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что

действия учителей во время нападения заслуживают самой высокой оценки и восхищения.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.