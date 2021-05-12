Кремль дал оценку действиям учителей казанской школы

Действия учителей в школе в Казани, где произошло массовое убийство, заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 мая.

По его словам, президент Владимир Путин получает доклады с предложениями на этот счет.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены пострадавшие и погибшие от стрельбы в казанской школе учителя.

Ранее в среду заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева назвала правильными действия учителей при стрельбе в школе. По ее словам, школьники знали, как себя вести и слушали указания педагогов.

В свою очередь, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что школа имеет паспорт безопасности, в котором прописываются действия сотрудников при ЧП. По его словам, действия охраны также оцениваются положительно.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, в том числе семь детей, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.