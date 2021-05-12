Россия
 
Последние новости
В росте цен на продукты в России обвинили жадность
Избитый директор «Спартака» по связям с общественностью обратился к фанатам
Бастрыкин решил лично осмотреть подвергшуюся нападению казанскую школу
Российский эксперт назвала легкий способ продлить молодость
Россиян предупредили о рисках при покупке квартир по популярной схеме
Россиянам решили возвращать деньги за поездки по стране до конца года
Неизвестные помешали эвакуатору забрать Mercedes Медведчука
Названа выделенная на поддержку россиян в пандемию сумма
Героиня реалити-шоу повторила видео из TikTok и попала в больницу
«Резистор» российского «Адмирала Кузнецова» недоиспытают
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти рассказали о действиях учителей атакованной казанской школы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Действия учителей при стрельбе в школе в Казани были правильными, ученики помогали учителям, знали правила поведения при ЧП. Об этом рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, передает ТАСС.

Она отметила, что школьники знали, как себя вести и слушали указания педагогов. По ее словам, действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв.

В свою очередь, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности, в котором прописываются действия сотрудников, детей и план эвакуации. Он подчеркнул, что система сработала. По его словам, действия охраны также оцениваются положительно.

ЧП произошло в казанской школе утром во вторник, 11 мая. Бывший ученик школы пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли семь восьмиклассников и учительница, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. Правоохранители задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. На допросе он заявил, что осознал себя богом около двух месяцев назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить социальные сети стрелявшего в Казани
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе снова выросло
Мэр Казани назвал массовое убийство в школе терактом