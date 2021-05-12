Власти рассказали о действиях учителей атакованной казанской школы

Действия учителей при стрельбе в школе в Казани были правильными, ученики помогали учителям, знали правила поведения при ЧП. Об этом рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, передает ТАСС.

Она отметила, что школьники знали, как себя вести и слушали указания педагогов. По ее словам, действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв.

В свою очередь, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности, в котором прописываются действия сотрудников, детей и план эвакуации. Он подчеркнул, что система сработала. По его словам, действия охраны также оцениваются положительно.

ЧП произошло в казанской школе утром во вторник, 11 мая. Бывший ученик школы пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли семь восьмиклассников и учительница, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. Правоохранители задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. На допросе он заявил, что осознал себя богом около двух месяцев назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.