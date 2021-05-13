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Президент Татарстана выступил с обращением после стрельбы в Казани

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Фото: Пресс-служба президента Татарстана / РИА Новости

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением после стрельбы в Казани, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 мая.

«Республика сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось», — заверил он в ходе обращения к жителям по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.

Минниханов добавил, что мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших. «Убежден, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев», — сказал глава республики.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.

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