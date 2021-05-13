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Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал массовое убийство в школе в Казани варварским преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном — вся Россия», — прокомментировал он случившееся во время совещания с правительством. Глава государства начал встречу минутой молчания в память о погибших.

Глава государства заявил, что главной задачей в настоящий момент является борьба за жизни пострадавших при стрельбе. Он также сообщил, что уже начаты выплаты семьям раненых и погибших в школе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани и пока что не планирует личной поездки туда. Президент в частности поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Он также отправил на место происшествия главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник и бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

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