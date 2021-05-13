Путин дал поручения по ситуации в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани и пока что не планирует личной поездки туда. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что Путин лично выразил свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Президент дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки такой нет», — ответил Песков на вопрос о поездке Путина в Казань.

11 мая Путин отдал поручения после массового убийства в казанской школе. Президент поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане и также отправил на место происшествия двух министров федерального правительства — главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник и бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.