В Кремле рассказали о работе над законопроектом о гражданском оружии

Стрельба в казанской школе повлияет на позицию депутатов Госдумы при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе первого чтения некоторые депутаты выступали за смягчение законодательства в данной области и предлагали понизить минимальный возрастной порог владения оружием до 16 лет. После массового убийства в Казани парламентарии пересмотрели свои взгляды.

Также Песков добавил, что данное президентом России Владимиром Путиным поручение о владении оружием является хорошим поводом, чтобы «провести сверку часов» и проверить выполнение предыдущего распоряжения, отданного главой государства после массового убийства в керченском колледже в 2018 году.

«Поручение это было только вчера дано президентом, давайте все-таки дождемся, оно будет проработано. Очевидно, что этой темой будут заниматься, будут необходимые решения» — сказал Песков, подчеркнув, что «соответствующие выводы будут сделаны».

Во вторник, 11 мая, после массового убийства в казанской школе российский лидер поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила поднять минимальный возраст для покупки оружия до 21 года.

В свою очередь комитет Госдумы одобрил законодательную инициативу, ужесточающую правила оборота оружия в России. Проект предусматривает введение запрета на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде либо в отказе пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семеро детей и две учительницы, пострадали минимум 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Он уже признался в совершении массового убийства.