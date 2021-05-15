Президент Татарстана попросил жестко пресекать героизацию напавшего на школу

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов республики пресечь попытки героизации напавшего на школу Ильназа Галявиева в интернете. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В рамках проведенного совещания с правоохранителями Минниханову доложили о том, что Галявиева героизируют в интернете и рассказывают подробности его жизни. Президент счел это опасной тенденцией и попросил правоохранительные органы жестко пресекать эту героизацию, которая, по мнению главы республики, может провоцировать подобные преступления.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.