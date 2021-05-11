Продавец рассказал о покупке оружия устроившим стрельбу в казанской школе

Продавец оружейного магазина в Йошкар-Оле рассказал о том, как устроивший стрельбу в казанской школе №175 Ильназ Галявиев покупал оружие. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, молодой человек предоставил полностью заполненную лицензию на приобретение оружия, которая была на бланке со специальными знаками и с печатью соответствующего органа. Продавец добавил, что Галявиев показал паспорт и оплатил покупку.

Ранее стало известно, что Эльвира Игнатьева, учительница английского языка, пыталась спасти ребенка от убийцы. «Она оттолкнула ученика подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — рассказал источник ТАСС. Ей было 25 лет.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.