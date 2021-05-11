Устроивший стрельбу в казанской школе пытался выдать себя за полицейского

Устроивший стрельбу в казанской школе №175 19-летний Ильназ Галявиев пытался прорваться в кабинеты, где спрятались дети, выдавая себя за полицейского. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал один из учеников, находивший на месте трагедии.

«Человек, который зашел к нам в школу, стучался и кричал: "Откройте, это полиция!" Он требовал, чтобы мы вышли. Все классы были закрыты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому он туда попал», — рассказал он.

Ученик добавил, что классный руководитель отвел детей в учительскую и велел им молчать, чтобы преступник их не слышал. Дети пробыли там до приезда силовиков.

Ранее стало известно, что Эльвира Игнатьева, учительница английского языка, пыталась спасти ребенка от убийцы. «Она оттолкнула ученика подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — рассказал источник ТАСС. Ей было 25 лет.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.