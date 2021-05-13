Стали известны подробности нападения на казанскую школу

Напавший на школу №175 в Казани Ильназ Галявиев мог планировать преступление с апреля, оно не было спонтанным. Подробности убийства и подготовки к нему стали известны газете «Коммерсантъ».

Источники издания, близкие к следствию, сообщили, что, получив 12 апреля разрешение на приобретение оружия, Галявиев через два дня купил примерно за 30 тысяч рублей полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и патроны к нему. Затем он нашел в интернете рецепты приготовления взрывных устройств на основе селитры, которую заказал в онлайн-магазине. Из нее он изготовил минимум две бомбы с поражающими элементами: одну оставил в квартире, а со второй пошел в школу.

По данным «Коммерсанта», подготовку к нападению никто не заметил: Галявиев давно забросил учебу в колледже и жил один. Родители юноши, предположительно, переехали на дачу из-за его неадекватного поведения, которое могло быть спровоцировано тяжелым заболеванием.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, 11 мая Галявиев дважды приходил в учебное заведение. Во время первого визита, когда студент был без оружия, вахтер его внутрь не пропустила. В 09:30 он вернулся в школу с ружьем, заряженным пятью патронами — остальные лежали в карманах разгрузки и рюкзаке.

Ворвавшись в школу и ранив учителя, преступник привел в действие бомбу, которую заложил у кабинета английского языка. Мощность взрывного устройства предварительно оценили в 900 граммов в тротиловом эквиваленте. Затем Галявиев пошел по коридорам, пытаясь открыть двери классов и стреляя в учеников и преподавателей, которые ему встречались. В одном случае потерпевшим повезло: ружье дало осечку.

Далее Галявиев добрался до третьего этажа и зашел к 8 «А» классу. Выпустив пять зарядов картечи в учителя и подростков, он перезарядил ружье и продолжил стрелять. Также преступник открыл огонь по ученикам, которые, выбравшись из школы, пытались убежать.

Когда в школе сработала сирена, убийца снял разгрузку, оставил ружье и с поднятыми руками вышел к приехавшим на вызов силовикам.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.