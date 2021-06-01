Отец Галявиева рассказал о жизни семьи после нападения на казанскую школу

Отец Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии 11 мая, рассказал о жизни семьи после случившегося, сообщает Telegram-канал Baza.

По его словам, первые дни после произошедшего семью «замучали» журналисты, не давали выйти из квартиры в магазин, стучали в дверь и даже отключали свет на несколько часов. Незнакомые люди начали писать в соцсетях брату Галявиева, что родственники якобы причастны к убийствам. Позже полицейские забрали у него телефон, мальчик перестал ходить в школу и учиться дома. «Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встает. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое», — сказал мужчина.

Он уточнил, что с того дня не виделся с сыном и сделать этого ему не дают, пока в Москве с юношей не будет проведена экспертиза. Недавно родственники передали Ильназу одежду, так как до сих пор он ходил в том же виде, в котором его задержали.

«Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет», — отметил родитель.

Отец добавил, что при встрече с сыном хотел бы посмотреть ему в глаза, побыть с ним один на один и сказать пару «ласковых слов, поругать капитально».

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. Погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев отправлен в СИЗО, его обвиняют в массовом убийстве.