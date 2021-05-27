Президент Татарстана назвал способ предотвратить расстрелы в школах

Для предотвращения расстрелов в школах необходимо ограничить доступ детей к онлайн-шутерам. Такой способ назвал президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.

Утром 11 мая в Казани произошло нападение на гимназию №175 на улице Файзи. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли девять человек, пострадали — 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве.