В СКР разъяснили слова Бастрыкина про охрану в казанской школе

В Следственном комитете России (СКР) разъяснили слова главы ведомства Александра Бастрыкина про охрану в школе №175 в Казани, где произошло массовое убийство. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СКР не делал выводов о виновности родителей в произошедшем. В своем выступлении он озвучил часть разговора с директором [школы], которая обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее, отметила Петренко. Председатель СКР сообщил, что договор об охране учебного заведения был, но школа не охранялась.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали — 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.