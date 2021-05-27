Бастрыкин назвал причину массового убийства в казанской школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причину массового убийства в школе №175 Казани. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, ЧП произошло из-за отсутствия в учебном учреждении охраны, за которую отказались платить родители школьников.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.