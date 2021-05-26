Первоклассника из Казани заподозрили в сговоре с устроившим стрельбу студентом

В Казани родители учеников лицея №187 пожаловались на первоклассника, заподозрив его в сговоре со студентом, устроившим стрельбу в школе №175. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьник не пришел на уроки 11 мая, а также был недалеко от 175-й гимназии в момент стрельбы. Как пишет Mash Iptash, мать якобы привела ребенка к школе с импровизированным ружьем из ветки и вела прямую трансляцию.

Родители также указали, что мальчик часто имитирует стрельбу на пальцах, пеналах и ручках, дерется и мешает учиться другим. Они написали заявление с обращением в подразделение по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства, прокуратуру, администрацию Советского района и начальнику управления образования Казани.

Со слов матери мальчика, в полиции ей сказали, что ее сын — возможный соучастник стрелка, и завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей, ей грозит лишение прав на воспитание. Женщина считает, что руководство школы ей мстит за отказ сдавать деньги. Она объяснила, что 11 мая водила ребенка к врачу, они проходили мимо гимназии и остановились посмотреть, что происходит.

В управлении образования Казани подтвердили факт конфликта и рассказали, что администрация принимает меры для примирения сторон, передает «Татарстан 24».

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.