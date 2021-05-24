Медики рассказали о состоянии пострадавших после стрельбы в казанской школе

После произошедшей стрельбы в казанской школе №175 в больнице остаются еще 12 детей. О состоянии пострадавших в понедельник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

По данным медиков, в клинической больнице все еще остаются несовершеннолетние, чье состояние оценивается как стабильное. У них нет отрицательной динамики. При этом отмечается, что уже выписана одна школьница 2008 года рождения в удовлетворительном состоянии.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в школе, остаются в тяжелом состоянии, что вызывает наибольшую тревогу. Он также добавил, что сейчас на лечении в Казани находятся 18 несовершеннолетних, еще пятеро в федеральных клиниках.

О стрельбе в казанской гимназии №175 стало известно 11 мая. После этого там прогремел взрыв. На месте происшествия задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сам сдался полиции. Погибли девять человек, еще 23 человека были госпитализированы с травмами различной тяжести.