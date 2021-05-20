В Казани ученик гимназии покончил с собой

В Казани 17-летний одиннадцатиклассник из гимназии №20 покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, школьник был тихим и спокойным учеником, учился на четверки и практически ни с кем не общался, в том числе с членами семьи.

Известно, что подросток собирался сдавать ЕГЭ по обществознанию. Как пишет Mash Iptash, он совершил самоубийство 19 мая. Что стало причиной его поступка, неизвестно.

Директор гимназии, в которой учился одиннадцатиклассник, Рахима Арсланова считает, что в произошедшем виноваты компьютерные игры. «Сейчас очень много бывает компьютерных заданий и по школьной программе, но здесь чувствуется чрезмерное увлечение. Компьютерные игры все-таки надо ограничивать и родителям надо контролировать, где ребенок сидит, в каких соцсетях, быть в курсе событий», — сказала она в разговоре с «Татарстан 24».

Утром 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, атаку устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Собщалось, что он начал готовиться к нападению с февраля и купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24, возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев находится под стражей.