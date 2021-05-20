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Учеников казанской школы эвакуировали из-за подозрительного предмета

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учеников казанской школы №174, куда на обучение перевели школьников из атакованной школы №175, эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет в РИА Новости, причиной эвакуации стал пакет, в котором оказались школьные тетради. Его оставила одна из преподавательниц.

В настоящий момент детей возвращают на уроки.

17 мая ученики атакованной казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе №174. Меры безопасности в ней усилены, посторонних не пускают даже на территорию.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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