В школах Казани возобновились уроки после ЧП со стрельбой

В школах Казани возобновились уроки после двухдневного перерыва из-за случившейся в гимназии №175 стрельбы. О возвращении детей в учебные заведения сообщает РИА Новости.

Возле школ дежурят сотрудники полиции, многие учащиеся приходят с родителями, их встречают учителя, передает корреспондент агентства.

Ученики из пострадавшей при стрельбе гимназии — выпускники 9 и 11 классов, а также первоклассники — выйдут на занятия в понедельник в 171-ю и 174-ю школу. По советам психологов и с учетом мнений родителей их классы не будут перемешивать, школьники продолжат учиться в привычном составе. Преподавать им будут их же учителя. Для первоклассников организуют дежурные классы, а ученики всех остальных классов перейдут до конца года на дистанционное обучение.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.