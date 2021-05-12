Тетя устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его увлечениях

Родная тетя Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в казанской школе, рассказала о его увлечениях. Этим она поделилась с «Московским комсомольцем».

По ее словам, 19-летний Галявиев увлекался ремонтом электроники. В отличие от брата, он не интересовался никакими секциями, а «все время в компьютере тихонько сидел».

Комментирую трагедию, женщина предположила, что Ильназ «или что-то пил, или ему кто-то что сказал, или [виноваты] компьютер или секта. это не наш Ильназ. Он даже громко так никогда не кричал», — уверена она.

Галявиев на допросе заявил, что что осознал себя богом около двух месяцев назад. «А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть», — сказал он.

Задержанный также заявил, что провозгласив себя богом, рассказал об этом матери, при этом в разговоре со следователями он отмечает, что не имеет родителей. «Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», — заключил Галявиев.

Трагедия произошла 11 мая. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.