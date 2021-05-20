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Российский школьник пришел на урок в шлеме и с пистолетом для страйкбола

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Фото: Фонтанка.ру

В Санкт-Петербурге ученик школы №147 пришел на занятия в шлеме и с пистолетом для страйкбола. Экипировка ученика смутила охранника — он решил не пускать подростка, в результате чего между ними завязалась драка. Об этом сегодня сообщила «Фонтанка».

Около восьми утра кто-то из родителей учеников вызвал полицию, сообщив, что «мужчина в маске и с оружием в кобуре» пытался войти в учебное заведение. Когда полицейские приехали на место, они обнаружили 17-летнего школьника, на котором, кроме черного костюма, шлема и оружия, был надет еще голубой галстук.

Как уточняет Life, мальчик, учится в одиннадцатом классе. Он оделся в форму для страйкбола и взял с собой пистолет с пластмассовыми шариками для участия в школьной театрализованной сценке. О реакции родителей и учеников не подумал. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее психолог Сергей Ениколопов объяснил, что после трагедии в Казани, окружающие будут иначе реагировать на подозрительных людей. Пока это событие остается на слуху у россиян, они будут более бдительными, считает врач.

11 мая произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Сообщалось, что Галявиев начал готовиться к нему с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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