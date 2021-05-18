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Число пострадавших детей выросло спустя неделю после стрельбы в казанской школе

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Фото: Max Zareckiy / Reuters

Спустя неделю после стрельбы в казанской школе №175 еще двое учеников обратились в больницу с различными травмами, пишет Life со ссылкой на источник.

По данным издания, в момент происшествия пострадавшие мальчик и девочка находились в гимназии. Чтобы выбраться из здания, школьница выпрыгнула из окна первого этажа. Она пожаловалась врачам на боли в голове и копчике, ей назначили консультацию у невролога. У второго ребенка выявлены заложенность ушей, двусторонний евстахиит (воспалительный процесс евстахиевой трубы), вазомоторный ринит (воспаление слизистой носа). После осмотра дети были отправлены домой.

Расстрел учеников и преподавателей школы №175 произошел утром 11 мая. 19-летний выпускник учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев пришел в здание с оружием и открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое педагогов, еще 24 человека получили травмы. Возбуждено дело о массовом убийстве, нападавший арестован.

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