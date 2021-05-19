В Казани еще одну гимназию эвакуировали после угроз ученика

В Казани гимназию №40 на улице Братьев Касимовых эвакуировали после угроз ученика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

По словам собеседника агентства, у одного из учеников гимназии отобрали электронную сигарету, после чего он разозлился и стал кричать: «Я вас всех взорву».

Из школы вывели 300 учеников и 40 сотрудников, уточняет интернет-издание «Казанский репортер». На место происшествия приехала полиция с собаками. Школу проверили, опасных предметов обнаружено не было, учебный процесс в гимназии продолжили.

Ранее сообщалось, что в Казани эвакуировали учеников и сотрудников 15 школ после анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях.

Нападение в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.