Россия
 
Последние новости
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Российский школьник пришел на урок в шлеме и с пистолетом для страйкбола
Пашинян заявил о готовности окончательно урегулировать конфликт в Карабахе
Зеленский начнет пресс-конференцию на фоне одного из крупнейших самолетов в мире
Четверть малого бизнеса России призналась в существовании на займы друзей
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Московский прокурор выпал из окна
Наряд Кейт Миддлтон за сотни тысяч рублей привлек внимание журналистов
Производители гаджетов пожаловались на проблемы с ФСБ
Новости партнеров

Минздрав рассказал о тревоге за состояние двух пострадавших в Казани детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Состояние двух детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, остается тяжелым. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, состояние этих двух детей вызывает наибольшую тревогу. Министр уточнил, что на лечении в Казани сейчас находятся 18 детей, еще пятеро в федеральных клиниках.

«Все остальные дети — в состоянии средней степени тяжести», — заключил Мурашко.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученикам атакованной казанской школы увеличили время на ЕГЭ и ОГЭ
В принявшей учеников гимназии Казани школе усилили охрану бойцами Росгвардии
В школах Казани возобновились уроки после ЧП со стрельбой