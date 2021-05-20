Минздрав рассказал о тревоге за состояние двух пострадавших в Казани детей

Состояние двух детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, остается тяжелым. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, состояние этих двух детей вызывает наибольшую тревогу. Министр уточнил, что на лечении в Казани сейчас находятся 18 детей, еще пятеро в федеральных клиниках.

«Все остальные дети — в состоянии средней степени тяжести», — заключил Мурашко.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.