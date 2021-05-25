Появились подробности содержания в СИЗО напавшего на казанскую школу

Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев находится один в двухместной камере СИЗО без мебели. Подробности его содержания сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что в камере, где сидит бывший студент, нет кроватей, унитаза, раковины. Оставлен только матрас. «Все убрали, потому что Галявиев склонен к суициду», — поясняет источник.

По его словам, у стрелявшего всегда открыта форточка, через которую в камеру обычно передают еду. При этом используется она для наблюдения: ежедневно напротив дежурит вооруженный спецназовец ФСИН для оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Отмечается, что пока попыток самоубийства Галявиев не предпринимал.

Источники «Бизнес Online» утверждают, что бывшего студента не посещали родители, также они не отправляли ему денежных средств или посылок. «Кажется, они от сына уже отреклись. На связь с ним не выходят, денег не присылают. У него на счету вообще нет ни рубля, купить что-то в местном магазине он не может», — поделился собеседник газеты.

Ранее источники сообщили, что Галявиев пожаловался следователю на допросе на учительницу, которая преподавала у него с седьмого по девятый классы. Педагог якобы постоянно «гнобила его», называла тупым и обещала, что тот не поступит в 10-й класс. При этом Галявиев утверждает, что из-за этого с ним не общались одноклассники.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.