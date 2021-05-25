Опубликованы ранее неизвестные показания напавшего на казанскую школу

Открывший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев, помещенный в СИЗО за массовое убийство, рассказал о натянутых отношениях со школьными учителями. Ранее неизвестные показания со ссылкой на источники публикует «Бизнес Online».

Издание утверждает, что бывший студент ежедневно беседует со следователем по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России. Детали допросов держатся в секрете, но источники раскрыли некоторую информацию.

Так, по их данным, Галявиев пожаловался на учительницу, которая преподавала у него с седьмого по девятый классы. Педагог якобы постоянно «гнобила его», называла тупым и обещала, что тот не поступит в 10-й класс. При этом Галявиев утверждает, что из-за этого с ним не общались одноклассники. Фамилию преподавателя напавший на школу вспомнить не смог.

Издание отмечает, что некоторых учителей гимназии уже допросили по этому поводу с использованием полиграфа. Результаты теста не разглашаются.

Нападение в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли девять человек, пострадали — 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве.