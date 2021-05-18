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Российский депутат обвинил в нападении на казанскую школу стрелялки и «Дедпула»

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Депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев обвинил в нападении на казанскую школу воспитание на стрелялках и таких фильмах, как «Дедпул» и «Трансформеры». Видео с выступлением депутата опубликовал портал Ura.ru.

«Ужасно трагичное событие в Казани, но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками и фильмами типа "Дедпул", "Монстры»" и "Трансформеры"?», — заявил он.

По словам Гориславцева, дети иногда даже не могут ответить на вопрос о том, зачем была нужна победа во Второй мировой войне.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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