Расследование дела о нападении на школу в Казани поручили новому руководителю

Новым руководителем следственной группы по делу о нападении на казанскую школу №175 ее бывшего ученика Ильназа Галявиева назначен полковник Следственного комитета России (СКР) Александр Избенко. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники.

Предыдущий начальник группы Александр Нерюпов снят с этого расследования. По данным издания, причиной такого решения могло стать возможное недовольство ведомства ходом следствия.

Однако, согласно другой версии, мотивом послужило нежелание родителей некоторых потерпевших в ходе стрельбы перевести детей в статус свидетелей. Одну из женщин на этой почве обвинили в стремлении нажиться на произошедшем.

Назначенный недавно на соответствующую должность Избенко известен руководством над делом авиакатастрофы Airbus А321 над Египтом, возбуждением дела против лидера движения «За новый социализм» политолога Николая Платошкина, а также рядом других громких разбирательств. В его подчинении окажутся сразу три группы силовиков.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.