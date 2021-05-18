Родителей пострадавших в школе Казани обвинили в желании нажиться

Родителей учеников гимназии №175 Казани, пострадавших в ходе вооруженного нападения на учебное заведение, обвинили в желании нажиться на произошедшем. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Отмечается, что некоторых ранее признанных пострадавшими детей следствие решило перевести в статус свидетелей. Однако родители большинства из них не согласны с этим.

По словам одной из матерей, поговорив со следователем и выразив свое недовольство, она направилась в соседнее здание к адвокату. В результате там ей заявили, что женщина намерена нажиться на несчастье, поскольку отказывается от признания детей свидетелями.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.