Мошенники придумали способ нажиться на массовом убийстве в Казани

В Казани придумали способ нажиться на родителях учеников гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли девять человек. Мошенники звонят родителям и требуют перевести им плату за трансфер до оздоровительного лагеря, куда направили их детей. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

В действительности трансфер для учеников к месту отдыха будет бесплатным, пояснили в Комитете по делам детей и молодежи региона. Отдых в оздоровительных лагерях и в санаториях для них организовали с целью реабилитации.

Нападение в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли девять человек, пострадали — 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве.