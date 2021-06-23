Арестована обвиняемая в убийстве вожатой детского лагеря в Подмосковье

В Подмосковье арестована вожатая детского оздоровительного лагеря в Пушкинском районе Александра Осипова, обвиняемая в убийстве своей коллеги Аллы Филатовой. Об этом в среду, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Осиповой предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте, назначен ряд экспертиз.

22 июня 2021 года в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания было обнаружено тело 20-летней вожатой Аллы Филатовой с тремя ножевыми ранениями в области груди. Выяснилось, что к убийству причастна коллега потерпевшей, проживавшая с ней в одной комнате. Позже Осипова рассказала следователям, что причиной случившегося стала ссора.