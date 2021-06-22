Зарезавшая коллегу вожатая жаловалась на травлю в детском лагере

Вожатая Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги Аллы Филатовой, пыталась покончить с собой из-за травли в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Девушка жаловалась матери на то, что ее унижают сотрудники лагеря. По словам родственницы, Александра — довольно замкнутая, из-за чего ей было сложно найти общий язык с коллегами. Однако увольняться студентка не решалась, поскольку опасалась отчисления из университета.

В один из вечеров девушка не выдержала и предприняла попытку суицида. Ее спасла та самая вожатая, в убийстве которой подозревается Александра.

В последние годы девушки были лучшими подругами. Перед убийством им удалось где-то достать алкоголь и пронести его в лагерь, несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По версии следствия, 22 июня в детском лагере Пушкинского городского округа в комнате вожатых было обнаружено тело 20-летней россиянки с тремя ножевыми ранениями груди. По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю коллегу потерпевшей. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, около часу ночи две вожатые распивали алкоголь в своей комнате, после чего поссорились, и старшая вожатая схватилась за нож. От полученных ранений пострадавшая скончалась до прибытия скорой.

Рассказывая о произошедшем, девушка уверяла следователей, что не помнит момент убийства, поскольку была пьяна. Увидев раненую Филатову, она сама вызвала скорую, после чего позвонила матери и призналась в преступлении.