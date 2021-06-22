Задержанная после убийства коллеги в детском лагере рассказала о произошедшем

Вожатая детского оздоровительного лагеря Подмосковья Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги, Аллы Филатовой, призналась, что не хотела совершать преступление. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Рассказывая о произошедшем, девушка уверяла следователей, что не помнит момент убийства, поскольку была пьяна. Увидев раненую Филатову, она сама вызвала пострадавшей скорую, после чего позвонила матери и призналась в преступлении.

Ранее сообщалось, что мотивом убийства стал спор о том, кто из девушек лучший вожатый. По словам источника в правоохранительных органах, около часа ночи вожатые распивали алкоголь в своей комнате и стали выяснять, кто лучше справляется со своими обязанностями. Конфликт закончился нападением с ножом.

Александру Осипову задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.