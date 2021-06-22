Стал известен мотив убийства вожатой в российском детском лагере

Старшая вожатая детского оздоровительного лагеря Подмосковья убила коллегу после спора о том, кто из них лучший вожатый. Мотив расправы раскрыл ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, девушки распивали алкоголь и стали спорить, кто лучше справляется со своими обязанностями. Конфликт закончился нападением с ножом. 20-летняя вожатая погибла от полученных ранений, а ее 21-летняя коллега получила легкую рану на руке.

Ранее сообщалось о задержании старшей вожатой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.

22 июня в комнате вожатых было обнаружено тело 20-летней девушки с тремя ножевыми ранениями груди. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, около часа ночи девушки распивали алкоголь в своей комнате, после чего поссорились и старшая вожатая схватилась за нож.