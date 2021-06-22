Восстановлена картина убийства в российском детском лагере

Восстановлена картина убийства, произошедшего в детском оздоровительном лагере Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По версии следствия, 22 июня в детском лагере Пушкинского городского округа в комнате вожатых было обнаружено тело 20-летней россиянки с тремя ножевыми ранениями груди. По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю коллегу потерпевшей. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, около часа ночи две вожатые распивали алкоголь в своей комнате, после чего они поссорились и старшая вожатая схватилась за нож. От полученных ранений пострадавшая скончалась до прибытия скорой.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, отметила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.