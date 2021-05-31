В Подмосковье глава семьи убил жену и двух дочерей и покончил с собой

В городе Щелково Московской области глава семьи убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Еров поссорился с 40-летней супругой Юлией. Он зарезал ее, а затем дочерей 11 и 17 лет. После убийства семьи мужчина совершил суицид.

Преступление вскрылось после того, как жильцы почувствовали неприятный запах и вызвали полицию, уточняет «MK» в своем Telegram-канале. Прибывшие правоохранители взломали запертую изнутри дверь в квартиру и нашли тела женщины и детей с множественными ножевыми ранениями и мужчины без видимых повреждений. Рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксуса. Предполагается, что ЧП произошло примерно месяц назад.

Семья была благополучной, девочки были на домашнем обучении. Их отец работал начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании.

Причиной расправы мог быть конфликт между супругами из-за азартного увлечения главы семьи ставками на спорт. По другой версии, у него были большие долги.

Возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. По ее словам, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Следствие намерено также провести посмертное психолого-психиатрическое обследование.