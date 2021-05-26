Убивший трансгендера российский полицейский пойдет под суд

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего российского полицейского, расправившегося с трансгендером Викторией Басаковской (Николай Басаковский). Бывший полицейский пойдет под суд. Об этом в среду, 26 мая, сообщает Telegram-канал «Зона права».

В настоящий момент дело сотрудника патрульно-постовой службы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сотрудника полиции задержали в октябре 2020 года по подозрению в убийстве 24-летнего трансгендера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Подозреваемый сам заявил о пропаже возлюбленной-трансгендера, однако коллеги разоблачили его и выяснили, что он совершил убийство из ревности. Позже он показал, где именно закопал тело.

По версии следствия, убийца задушил свою жертву, вывез тело на территорию поселка и спрятал за огородами.