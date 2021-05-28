Новоуральского потрошителя отдали под суд за совершенное 20 лет назад убийство

Жителя города Новоуральска Свердловской области Евгения Петрова, известного как новоуральский потрошитель, отдали под суд за убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает издание «Инфо 24».

Процесс над 45-летним серийным убийцей начал Салаватский межрайонный суд Башкирии. Мужчине вменили еще одно недавно раскрытое убийство и изнасилование 16-летней потерпевшей.

Следствием установлено, что весной 2001 года злоумышленник предложил девушке, стоявшей на автобусной остановке в селе Месягутово Дуванского района, подвезти ее. Он обманом убедил ее согласиться, затем свернул с дороги в лес, после чего изнасиловал и убил жертву. Петров нанес телу несколько ножевых ранений, привязал тросом к автомобилю и увез вглубь леса, где его бросил.

Труп нашли осенью того же года, однако по нему было сложно определить подозреваемого. Спустя продолжительное время правоохранительным органам удалось узнать почерк потрошителя и вычислить преступника.

В ноябре 2020 года маньяку предъявили обвинение по данному делу, затем он сознался в содеянном. Погибшая стала 11-й жертвой Петрова.

Евгений Петров убил десять девочек и девушек в возрасте от 9 до 18 лет, еще двое жертв выжили. Свое прозвище получил из-за того, что бил ножом тела убитых и потрошил. В 2005 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.