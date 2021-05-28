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Новоуральского потрошителя отдали под суд за совершенное 20 лет назад убийство

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Евгений Петров
Евгений Петров
Кадр: «Частный детектив»

Жителя города Новоуральска Свердловской области Евгения Петрова, известного как новоуральский потрошитель, отдали под суд за убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает издание «Инфо 24».

Процесс над 45-летним серийным убийцей начал Салаватский межрайонный суд Башкирии. Мужчине вменили еще одно недавно раскрытое убийство и изнасилование 16-летней потерпевшей.

Следствием установлено, что весной 2001 года злоумышленник предложил девушке, стоявшей на автобусной остановке в селе Месягутово Дуванского района, подвезти ее. Он обманом убедил ее согласиться, затем свернул с дороги в лес, после чего изнасиловал и убил жертву. Петров нанес телу несколько ножевых ранений, привязал тросом к автомобилю и увез вглубь леса, где его бросил.

Труп нашли осенью того же года, однако по нему было сложно определить подозреваемого. Спустя продолжительное время правоохранительным органам удалось узнать почерк потрошителя и вычислить преступника.

В ноябре 2020 года маньяку предъявили обвинение по данному делу, затем он сознался в содеянном. Погибшая стала 11-й жертвой Петрова.

Евгений Петров убил десять девочек и девушек в возрасте от 9 до 18 лет, еще двое жертв выжили. Свое прозвище получил из-за того, что бил ножом тела убитых и потрошил. В 2005 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

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