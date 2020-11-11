Стало известно о новой жертве Новоуральского потрошителя

Новоуральскому потрошителю предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании 11-й жертвы в 2001 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России в республике Башкирия Евгений Каневский.

По данным следствия, 45-летний житель города Новоуральска Свердловской области Евгений Петров причастен к исчезновению 16-летней жительницы Дуванского района Башкирии, которая пропала в мае 2001 года.

Ее тело было найдено 7 сентября 2001 года с признаками насильственной смерти в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района, куда в день пропажи она собиралась. И лишь к 2020 году следователи установили, что почерк преступления схож с серией из десяти убийств с изнасилованиями и двух покушений, совершенных в Свердловской области в период с 1998 по 2003 год. Преступник, совершивший их, был осужден в 2005-м к пожизненному лишению свободы.

В ходе допроса он сознался в убийстве и изнасиловании 16-летней жертвы из Башкирии. По версии следствия, днем 12 мая 2001 года он на своем автомобиле ВАЗ-21051 возле села Месягутово Дуванского района заметил потерпевшую у автовокзала. Мужчина предложил подвезти несовершеннолетнюю, она согласилась. Злоумышленник вывез спутницу в лес, изнасиловал и задушил. После чего он нанес телу несколько ножевых ранений, привязал тросом к автомобилю и увез вглубь леса, где его бросил.

Пожизненно осужденного перевели из колонии в СИЗО Уфу на период следствия.

Евгений Петров убил 10 девочек и девушек в возрасте от 9 до 18 лет, еще двое жертв выжили. Свое прозвище получил из-за того, что бил ножом тела убитых и потрошил.