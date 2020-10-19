Российский искусственный интеллект займется поиском маньяков

Российские специалисты создали искусственный интеллект, который будет заниматься поиском серийных преступников. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

«К ее разработке нас подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. В 2017 году "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу», — пояснил Бессонов. Именно тогда, по его словам, специалисты подметили некую закономерность в действиях злоумышленников.

Криминалисты изучили свыше тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками, в том числе Андреем Чикатило (58 жертв) и Михаилом Попковым (более 80 жертв). На основе изученных эпизодов специалисты составили алгоритм, который составляет поисковый портрет преступника.

В специальную таблицу добавляются данные с места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст), а также совершенного преступления (орудие убийства, вид нападения и так далее). Искусственный интеллект просчитывает все возможные варианты и выдает наиболее верный. «Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски», — рассказал Алексей Бессонов.

Чикатило орудовал с 1982 по 1990 год по всей России: в Ростовской области и Новочеркасске, где жил и работал, а также в других городах, куда он ездил в командировки. В 1993 году его приговорили к смертной казни через расстрел. Попков убивал с 1992 по 2010 годы. Орудовал он в Иркутской области, преимущественно в Ангарске и его окрестностях. За это преступника и прозвали «ангарским маньяком».