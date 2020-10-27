Часы убившего 84 женщины Ангарского маньяка продадут за полтора миллиона рублей

Деревянные настенные часы, которые ранее принадлежали убийце Михаилу Попкову, получившему прозвище Ангарский маньяк, выставили на продажу за полтора миллиона рублей. Объявление появилось на онлайн-платформе Avito.

По информации продавца, часы с изображением корабля и круглым циферблатом были изготовлены на советском производстве «Кварц». Отмечается, что изделие является подарком на свадьбу Попкова от друзей семьи — об этом свидетельствует надпись на обороте.

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Создатель объявления Александр заявил, что вырученные с продажи средства он потратит на озеленение территорий и благотворительность.

Бывший полицейский из города Ангарска Иркутской области Михаил Попков впервые в России был осужден на два пожизненных срока. По версии следствия, в период с 1992 по 2010 год он совершил 84 убийства женщин с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. С учетом новых показаний число его жертв может достигнуть как минимум 86 человек. Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.