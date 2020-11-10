Полковник милиции в отставке рассказал о поимке самого молодого маньяка СССР

Бывший первый замначальника Московского уголовного розыска, полковник милиции в отставке Богдан Рудык рассказал, как оперативникам удалось поймать 21-летнего Юрия Раевского, который вошел в историю, как один из самых молодых маньяков СССР. О поиске преступника он вспомнил в беседе с РИА Новости.

В августе 1971-го в лесу возле аэропорта Внуково грибник нашел тело девушки. Ее изнасиловали и задушили. Сотрудники аэропорта вспомнили, что погибшая — пассажирка стыковочного рейса. В какой-то момент около нее появился темноволосый молодой человек, с которым девушка ушла и больше не вернулась. Через две недели история повторилась.

Получить минимальную информацию о подозреваемом оперативникам удалось еще через две недели. На стройке у станции метро «Динамо» обнаружили тело еще одной девушки, однако на этот раз нашелся свидетель, который заметил, как из недостроенного здания вышел молодой человек, на ходу надевая футболку. На его пояснице была тюремная татуировка — синяя роза.

Вскоре удалось составить и портрет Раевского. Одной из жертв изнасилования он облил лицо лаком для ногтей и поджег, но девушка выжила и смогла описать преступника. Его фоторобот разослали в отделения милиции по всей стране.

Задержать Раевского удалось на вокзале в Харькове. Подозрительный молодой человек пытался продать золотые украшения и женское пальто. Пробив его по базе, милиционеры увидели, что задержанный находится в розыске за побег из колонии, где отбывал наказание за попытку изнасилования. Вещи, которые продавал убийца, смог опознать супруг одной из погибших женщин.

По словам Рудыка, в отделении поведение маньяка сразу изменилось. «Преступник был смелым и решительным лишь со слабым полом, а с нами держался как забитый ребенок. Когда у Раевского брали кровь для анализа, от испуга он упал и потерял сознание. По сути, он был трусом», — вспомнил полковник милиции в беседе с журналистами.

Юрия Раевского приговорили к смертной казни. Его расстреляли зимой 1973-го года.