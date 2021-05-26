В России начался новый суд над ангарским маньяком

Суд в Иркутской области в среду, 26 мая, начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Об этом сообщает ТАСС.

«На 10:30 (05:30 мск) был назначен судебный процесс. Проходит в закрытом режиме», — отметили в пресс-службе суда. В 2020 году Попков, ранее приговоренный к двум пожизненным срокам, сознался еще в двух преступлениях, после чего был направлен по этапу в Иркутскую область из Мордовии.

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На сегодняшний день ангарский маньяк считается самым жестоким серийным убийцей в истории России. На его счету уже 84 доказанных убийства, почти вдвое больше чем у Андрея Чикатило. По версии следствия, все убийства бывший милиционер совершал с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями.

Ранее Попков признался в новых расправах. О причинах, толкнувших его на признание, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру». По словам самого кровавого маньяка России, он устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осужденных), а потому решил написать явку с повинной, чтобы устроить себе импровизированный отпуск — поездку по следственным экспериментам.