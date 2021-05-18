Убившему 84 женщины ангарскому маньяку вынесут еще один приговор

Бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище ангарский маньяк за убийство 84 женщин, предстанет перед судом за еще одно преступление. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Иркутск» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что дело по 82-му убийству в отношении Попкова уже передано в суд, ранее в мае начались слушания. «Вероятно, скоро будет вынесен приговор», — добавил он.

Материалы по теме Перегнать Чикатило Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец «Мне есть о чем рассказать» Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило

Об очередной своей жертве маньяк вспомнил в колонии для пожизненно осужденных летом 2020 года. Речь идет о женщине, которая считалась пропавшей без вести с июля 1995-го. В ходе следственного эксперимента Попков сообщил некоторые детали преступления: после знакомства он привез будущую жертву в лес, совершил с ней половой акт и ударил ее чем-то тяжелым по голове. Затем убийца сбросил тело женщины в реку.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Попков заявил, что признался в новых преступлениях, поскольку устал от Торбеевского централа и захотел устроить себе импровизированный отпуск — поездку по следственным экспериментам. Тогда же он пообещал, что вспомнит и о многих других эпизодах, неизвестных правоохранительным органам.

На сегодняшний день Попков — бывший милиционер из Ангарска Иркутской области — самый жестокий серийный убийца в истории России. На его счету уже 84 доказанных убийства — по числу расправ он почти в два раза обошел Андрея Чикатило. Попков осужден на два пожизненных срока, что является уникальным для России случаем. По версии следствия, все убийства Ангарский маньяк совершал с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями.