Присяжные оправдали музыкантов по делу об убийстве российского пианиста

Присяжные вынесли оправдательный вердикт двум музыкантам, которых обвиняли в убийстве пианиста Никиты Куклина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых находились сотрудник Московской консерватории Илья Чалых и его друг Сергей Супиченко, также работавший в музыкальной сфере. Коллегия присяжных решила, что обвиняемые не совершали умышленного убийства пианиста. Куклин умер во сне от чрезмерного употребления спиртного.

На основании вердикта Мосгорсуд вынес оправдательный приговор, признав за Чалым и Супиченко право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием.

По версии следствия, в ночь на 31 августа 2019 года организатор концертов Национального филармонического оркестра (НФО) Никита Куклин пришел в гости к Чалых. Они выпивали, к ним присоединился Супиченко. Во время застолья в квартире находилась четырехлетняя дочь хозяина квартиры, которую, услышав шум и ругань, забрал отец Чалых, живущий по соседству. Следователи считают, что Куклина избили до смерти его собутыльники, поскольку прибывшие на место происшествия врачи отметили у погибшего гематомы на лице и руках. Чалых утверждал, что они с другом пытались успокоить пьяного пианиста, когда он устроил дебош.